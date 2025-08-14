Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 184 personel sevk edildi.
Ekipler yangını yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Acıpayam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
