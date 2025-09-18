Acıpayam\'da Yaşlı Kadın Darp Edilerek Öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, darbedildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, sağlık ekiplerini arayarak, birlikte yaşadıkları babaannesi Hanım Ayşe K'yi (94) evde hareketsiz şekilde bulduğunu iddia ederek yardım istedi.
Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın ardından çelişkili ifade veren O.K'yi gözaltına aldı.
Yaşlı kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.
