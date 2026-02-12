Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması

(ANKARA) - Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) geçen ay itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırının 31 bin 296, yoksulluk sınırının ise 102 bin 812 liraya yükseldiğini bildirdi.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2026'da dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının 31 bin 296 lira olduğu belirtildi. Bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu hatırlatılan açıklamada, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırının 102 bin 812 lira olduğu aktarıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 8 bin 470 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 8 bin 216, 15-18 yaş bir genç için 8 bin 725, 4-6 yaş arası bir çocuk için 5 bin 885 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 31 bin 296 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 102 bin 812 liraya ulaşmaktadır."

Günlük harcamalarda Ocak 2026 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 326 kiralık liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri oldu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 294 lira ile meyve ve sebze oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 186 lira olarak gerçekleşti. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 66 lira oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 54 lira masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 23, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 26 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Süt ve süt ürünleri en maliyetli grup

Daha dar bir gruplandırmaya göre süt ve süt ürünleri günlük 326 liralık harcama gereksinimi ve yüzde 31,3'lük oranı ile ilk sırada yer aldı. Meyve ve sebze grubunun payı yüzde 28,2 iken et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 24,7 oldu. Ekmek ve tahıl grubunun toplam içindeki payı yüzde 8,2, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7,6 oldu.

Aile bireyine göre harcama gereksinimi

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır."