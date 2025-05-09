Ada Camping Yeni Sezona Hazırlanıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından 'yeni dünyanın yeni turizm anlayışı' doğrultusunda projelendirilen ve kapılarını açtığı günden bu yana kamp ve karavan tutkunlarının başlıca uğrak noktalarından biri olan Ada Camping, yeni sezonda ağırlayacağı konukları için hazırlanıyor. Davutlar Sevgi Plajı'nda mavi ile yeşilin buluştuğu konumuyla doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği Ada Camping, yeni sezonda genişleyen kapasitesi ile hizmet verecek.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, hizmet vermeye başladığı 2021 yılından bu yana kamp ve karavan tutkunlarının öncelikli tercihleri arasına giren ve yıldan yıla kapasitesi artan Ada Camping'i, yeni sezon için konforlu hale getiriyor. Hazırlıklar kapsamında zemin düzenlemesi ve ilaçlama çalışması yürüten ekipler, 20 adet glamping çadır ile 100 adet standart çadırın kurulumunu sürdürüyor. Tatilcilerin kendi çadırlarında konaklamalarına da imkan tanıyan Ada Camping'de bulunan 46 karavan kapasiteli alanın düzenlemesi de gerçekleştiriliyor.

Ada Camping, kampçılara kendi çadırlarında konaklama olanağı sunmasının yanı sıra çadır kiralama seçeneği de sunuyor. İçerisinde bulunan beach bar, yoga ve spor alanı, çocuk oyun alanı, okuma-dinlenme-eğlence alanı restoran ve kafeterya ile farklı taleplere yanıt vermek üzere tasarlanan Ada Camping, sahip olduğu güvenlik önlemleri ile de dikkat çekiyor. Dört bir yanını çevreleyen çitler ve yerleştirilen kameralar aracılığıyla 7/24 kesintisiz güvenliğin sağlandığı Ada Camping, çocuklu ailelerin de ilk tercihi oluyor. Tüm çadır ve karavanlar için elektrik ünitesi, talep edilmesi halinde tüp, mangal, sünger yatak, yastık, mini buzdolabı, bulaşık ve çamaşır yıkama istasyonları hizmeti de sunan Ada Camping, yeterli sayıdaki WC ve duş sayısının yanı sıra temizlik ve hijyeni ile de kapılarını açtığı günden bu yana kamp ve karavan tutkunlarına kaliteli hizmet sunuyor.