Adaklı Kaymakamı Erbaşlar ve Doğankaya köylerini ziyaret etti

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Erbaşlar ile Doğankaya köylerini ziyaret etti.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Erbaşlar ve Doğankaya köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.
Köylerdeki ilkokullarda incelemelerde bulunan Çelik, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Okuldaki çocuklara oyuncak hediye eden Kaymakam Çelik, Erbaşlar köyündeki bir evi de ziyaret etti.
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