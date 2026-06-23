Adalar Belediye Başkanı Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkanı Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı

23.06.2026 20:50
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Tutuklanan Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran'da başkan vekilliği seçimi yapılacak.

İSTANBUL Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran'da, belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat İstanbul Anadolu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 23.06.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Adalar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Ali Ercan Akpolat, Yerel Yönetim, Belediye, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Adalar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar Belediye Başkanı Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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