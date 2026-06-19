Adalar Belediyesi: Soruşturma Sürecinin Adil, Şeffaf ve Hukukun Evrensel İlkelerine Uygun Şekilde Yürütülmesi En Büyük Beklentimizdir

(İSTANBUL) Bu sabah Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 37 ismin gözaltına alındığı operasyona ilişkin Adalar Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi ve "Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ilgili yürütülen süreçte, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatmak isteriz. Yargı makamlarının görev alanına ve bağımsızlığına saygı duymakla birlikte, sürecin adil, şeffaf ve hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi en büyük beklentimizdir" denildi.

CHP'li belediyelere yönelik, 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan ve 19 Mart sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla hızlanan daha sonra da yurt geneline yayılan operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. Önceki hafta polisin inceleme yaptığı Adalar Belediyesi'ni bu sabah polis operasyon yaptı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, bazı yardımcıları dahil 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyona ilişkin Adalar Belediyesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi ve "Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ilgili yürütülen süreçte, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatmak isteriz. Yargı makamlarının görev alanına ve bağımsızlığına saygı duymakla birlikte, sürecin adil, şeffaf ve hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi en büyük beklentimizdir" denildi. Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"MASUMİYET KARİNESİNİN ESAS OLDUĞUNU ÖNEMLİ HATIRLATMAK İSTERİZ"

"Basına ve kamuoyuna, Adalar Belediye Başkanımız Sayın Ali Ercan Akpolat, Başkan Yardımcılarız Fırat Durak, Hüseyin Yılmaz ve meclis üyelerimiz hakkında yürütülen süreci büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ilgili yürütülen süreçte, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatmak isteriz. Yargı makamlarının görev alanına ve bağımsızlığına saygı duymakla birlikte, sürecin adil, şeffaf ve hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi en büyük beklentimizdir."

"KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI BULUNMADAN YAPILACAK YORUM VE DEĞERLENDİRMELERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan yapılacak yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Adalar Belediyesi olarak tüm birimlerimizle halkımıza yönelik hizmet ve çalışmalarımızı kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerimiz sahada ve görevlerinin başındadır.

Adalar Belediyesi, halkçı, sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla; Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Adalarımıza hizmet üretmeye kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte temel önceliğimiz; hukuki süreci sağduyu ve dikkatle takip etmek, aynı zamanda Adalı komşularımıza karşı sorumluluklarımızı eksiksiz şekilde yerine getirmektir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamalar yalnızca resmi kanallarımız aracılığıyla paylaşılacaktır. Adalar halkımızdan ricamız; yalnızca belediyemiz ve yetkili hukuk temsilcileri tarafından yapılacak resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Adalar Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de halkının yanında, görevlerinin başında ve Adalarımıza hizmet etmeye devam etmektedir"