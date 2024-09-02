Adalar Belediye Meclisi, Yangın ve Ziyaretçi Planlamasını Görüşmek Üzere Toplandı - Son Dakika
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Adalar Belediye Meclisi, Yangın ve Ziyaretçi Planlamasını Görüşmek Üzere Toplandı

Adalar Belediye Meclisi, Başkan Ali Ercan Akpolat yönetiminde Sedef Adası'nda toplandı. Toplantıda, Büyükada'daki metruk ahşap binada çıkan yangın ele alındı ve itfaiye teşkilatına teşekkür edildi. Ayrıca, CHP'li Meclis Üyesi Nesimi Aday tarafından, halkın rızasıyla Adalar'a ziyaretçi planlaması yapılması gerektiği önergesi oy birliğiyle gündeme alındı.

02.09.2024 22:46
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Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yönetiminde Sedef Adası'nda toplandı.

Meclis toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Büyükada'da 17 Ağustos'ta metruk ahşap binada çıkan yangına değindi.

Akpolat, "Yürekleri ağza getiren bir yangın yaşadık. Üstün gayretlerinden dolayı İBB İtfaiye Teşkilatımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Çıkarma gemimizi 24 saat esaslı çalıştırmamızın önemini bir kez daha anlamış olduk." dedi.

Ağustosta yaptıkları çalışmaları anlatan Akpolat, ileride gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Adalar'a ziyaretçi planlamasına ilişkin önerge verildi

Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Nesimi Aday tarafından Meclise sunulan önergede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası teamüller dikkate alınarak halkın rızası ile Adalar'a ziyaretçi planlamasının yapılması gerektiği ifade edildi.

Ziyaretçi planlamasının, Adalar Belediyesinin yanı sıra alanında uzman kişiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de içinde yer aldığı komisyon yönetiminde uygulanması gerektiği belirtilen önerge, oy birliğiyle gündeme alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalar Belediye Meclisi, Yangın ve Ziyaretçi Planlamasını Görüşmek Üzere Toplandı - Son Dakika

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