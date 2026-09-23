Adalar'da başkan vekili seçimi CHP'lilerin katılmadığı oylama sonrası 10.00'da yapılacak - Son Dakika
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Adalar'da başkan vekili seçimi CHP'lilerin katılmadığı oylama sonrası 10.00'da yapılacak

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Adalar\'da başkan vekili seçimi CHP\'lilerin katılmadığı oylama sonrası 10.00\'da yapılacak
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Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından Adalar'da başkan vekili seçimi bugün saat 10.00'da yapılacak. CHP'li üyelerin katılmadığı önceki oylamada salt çoğunluk sağlanamamış, AK Parti Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterdi; CHP'nin adayı bugün netleşecek.

ADALAR Belediye Başkan vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00'da yeniden toplanacak.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet alma' iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı. Akpolat'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran'da Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül'de saat 09.00'da yapılacağı duyuruldu.

21 EYLÜL'DE CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00'a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterirken, CHP'nin aday göstereceği isim bugün belli olacak.

Kaynak: DHA
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