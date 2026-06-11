"Adaların Sessiz Sakinleri" Resim Sergisi, Taş Mektep'te Ziyarete Açıldı

(İSTANBUL) - Adalar'da sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkati çekmek, ortak yaşam kültürünü güçlendirmek ve toplumsal dayanışmaya katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Adaların Sessiz Sakinleri" resim sergisi, Büyükada'daki Taş Mektep'te ziyarete açıldı.

"Adalarda Sakin Yaşam Çalışmaları" kapsamında düzenlenen "Adaların Sessiz Sakinleri" başlıklı resim sergisinde, Kınalıadalı sanatçı Hasip Özbudun'un eserleri sanatseverlerle buluştu."

Sergi, yalnızca sanatsal yönüyle değil, taşıdığı sosyal sorumluluk boyutuyla da dikkati çekiyor. Eserlerden elde edilecek gelirin tamamı, Kınalıada merkezli Empati Derneği aracılığıyla Kınalıada Veteriner Kliniği'nde tedavi gören sokak hayvanlarının bakım ve tedavi giderleri için kullanılacak.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Adalar'ın yalnızca doğal ve kültürel mirasıyla değil, sokaklarında, kıyılarında ve ormanlarında yaşayan tüm canlılarla birlikte anlam kazandığını vurguladı. Akpolat, kediler, köpekler, kuşlar, kirpiler ve diğer canlıların da Adalar'ın sessiz ama vazgeçilmez sakinleri olduğunu belirtirken, serginin adının da bu anlayıştan ilham aldığını ifade etti.

Başkan Akpolat, Adalar'ın ilerleyen günlerde kamuoyuna tanıtılacak "Sakin Şehir Yolculuğu"nun yalnızca daha temiz, sessiz ve düzenli bir çevre oluşturmayı hedeflemediğini; insanların, doğanın ve tüm canlıların uyum içinde yaşayabildiği bir kent kültürü oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Hayvanları korumanın yalnızca onların ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmediğine işaret eden Akpolat, "Hayvanlarımızı korumak; yalnızca onlara sahip çıkmak anlamına gelmez. Aynı zamanda; çocuklarımıza hayvan sevgisini öğretmek, dayanışmayı güçlendirmek ve daha vicdanlı bir toplum inşa etmek anlamına gelir. 'Bir kentin uygarlık düzeyi, en güçlülerine değil, en kırılganlarına nasıl davrandığıyla ölçülür' görüşünü içtenlikle benimsiyoruz."

Serginin gerçekleşmesine katkı sunan sanatçı Hasip Özbudun'a, Empati Derneği'ne, Sakin Şehir Koordinatörü Necla Ağmal'a ve gönüllülere teşekkür eden Akpolat, sokak hayvanlarının yaşam hakkına ilişkin farkındalığı artırması ve koruma-sahiplenme bilincini güçlendirmesi temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Adalar Sakin Şehir Koordinatörü Necla Ağmal ise sergi aracılığıyla sanatın toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneğidir. Sakin şehir olmak; sahip olduğumuz değerleri korumak ve onlara özen göstermektir. Doğayla, komşularımızla ve birlikte yaşadığımız tüm canlılarla daha güçlü bağlar kurabilmek, onların yaşam hakkına ve varlığına değer verebilmektir" diye konuştu.

Sanatçı Özbudun da Adalar'ın doğasından ve canlılarından ilham alarak eserlerini ürettiğini söyledi. Özbudun'un eserleri, Adalar'ın sessiz sakinlerini sanatın diliyle görünür kılarak doğa ve yaşam arasındaki güçlü bağı izleyicilere etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Büyükada Taş Mektep'te ziyaretçilerini ağırlayan "Adaların Sessiz Sakinleri" sergisi, 14 Haziran akşamına kadar gezilebilecek.