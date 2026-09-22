Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Manisa Turgutlu\'da 11 yaralıyı ziyaret etti

ADALET BAKAN YARDIMCISI TUNCAY, MANİSA'DA

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 11 kişinin yaralandığı olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı'nın da eşlik ettiği Tuncay'ı, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer karşıladı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Bakan Yardımcısı Tuncay ve beraberindeki heyet, ilk olarak olayın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçerek yaralıları ziyaret etti. Tuncay, Başhekim Op. Dr. Engin Pabuşçu'dan yaralıların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

'11 YARALI ÇOCUĞUMUZ VAR, 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR'

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler" dedi.

'TÜM SORUMLULAR GÖZALTINDA'

Tuncay, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara ilişkin de şunları söyledi: "Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca çocuğa av tüfeğini temin eden, av fişeğini temin eden av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular gözaltında. İşlemleri başsavcılığımızca devam edecek. Bu konuda ihmali olan kim varsa, hangi konumda ve yerde olursa olsunlar gereği yapılacak. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gün içinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 4 olarak açıkladığı gözaltı sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Şüphelinin, annesinin, babasının ve dedesinin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),