Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

25.06.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını, 75 ilde 638 dosyanın da yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını, 75 ilde 638 dosyanın da yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Faili meçhul cinayetlerin ve kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade eden Gürlek, "Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişe dönük dosyaların tek tek incelendiğini kaydeden Gürlek, "Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Gürlek, kısa sürede elde edilen sonucun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devlet kurumları arasındaki koordinasyon ve uyumun bir sonucu olduğunu belirterek, başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

638 DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini bildiren Gürlek, "52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce 'Özel Çalışma Ekipleri' görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak, adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

11:11
Dünya Kupası’na öpüşmek için gitmiş Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:45:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.