Bakan Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını, 75 ilde 638 dosyanın da yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Faili meçhul cinayetlerin ve kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade eden Gürlek, "Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişe dönük dosyaların tek tek incelendiğini kaydeden Gürlek, "Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Gürlek, kısa sürede elde edilen sonucun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devlet kurumları arasındaki koordinasyon ve uyumun bir sonucu olduğunu belirterek, başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

638 DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini bildiren Gürlek, "52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce 'Özel Çalışma Ekipleri' görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak, adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerine yer verdi.