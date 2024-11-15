Adalet Bakanı Eskişehir\'de Ziyaretlerde Bulundu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Adalet Sarayı'nda ziyaretlerde bulundu.

Bakan Tunç, kentteki programı kapsamında geldiği Adalet Sarayı'nda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin adından Tunç, aynı binada bulunan Eskişehir Barosu'na geçti.

Baro Başkanlığı görevine yeni seçilen Barış Günaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tunç, Yunus Emre Konferans Salonu'nda cumhuriyet savcıları ve hakimlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgiler hazır bulundu.