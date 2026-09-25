Adalet Bakanı Gürlek, 204 birimde etkinlik bürosu ve Alo Adalet 135 Hattı'nı duyurdu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, 204 birimde etkinlik bürosu ve Alo Adalet 135 Hattı'nı duyurdu

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Adalet Bakanı Gürlek, 204 birimde etkinlik bürosu ve Alo Adalet 135 Hattı\'nı duyurdu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 204 birimde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının faaliyete geçirildiğini ve Alo Adalet 135 Hattı'nın kurulduğunu açıkladı. Uzun süren dosyalarda gecikmenin nedeni tespit edilecek; vatandaşlar beş yılı aşan davalar için hatta başvurabilecek.

'Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye, adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor; vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor. Bunun yanında, son günlerde de şahit olduğumuz üzere, milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek ve hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var. Bizim derdimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen 'Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Akın Gürlek programda açılış konuşması gerçekleştirdi. Gürlek, Dördüncü Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda yargı hizmetlerini daha hızlı ve erişilebilir kılmak için çalıştıklarını söyledi.

'BUGÜN 26 BİN 777 HAKİM VE SAVCI GÖREV YAPIYOR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıkladığı Dördüncü Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda, Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzla yargı hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Bugün 597 mahalde 26 bin 777 hakim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkanlarını geliştirirken vatandaşlarımızın adalete makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız, dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyaya gereken özeni gösterecek, fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız" dedi.

'UZUN SÜREN SORUŞTURMA VE YARGILAMADA GECİKMENİN NEDENİ TESPİT EDİLECEK'

Bakan Akın Gürlek "Bu amaçla, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayan 204 birimde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarını faaliyete geçirdik. Bu bürolar, özellikle uzun süren soruşturma ve yargılamalarda gecikmenin idari ve teknik nedenlerini tespit edecek; çözüm için gerekli adımları atacak. Örneğin iş dağılımındaki bir aksaklık, personel ihtiyacı veya teknik bir engel yargılamayı uzatıyorsa bunun tespit edilmesini ve ilgili idari birim tarafından giderilmesini sağlayacağız. Gecikmiş dosyaya uzaktan bakıp genel bir açıklamayla yetinmeyeceğiz. Sorunun kaynağını bulacak, çözülebilen her engeli kaldıracağız. Burada altını özellikle çizmek isterim: Hiçbir idari mekanizma, hakimin vicdani kanaatinin veya Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisinin yerine geçemez. Yargılamanın içeriğine ve sonucuna hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek" diye konuştu.

'ALO ADALET 135 HATTI'NI KURDUK'

Akın Gürlek, "Vatandaşımızın gecikmeyle ilgili sesini doğrudan duyabilmek için Alo Adalet 135 Hattını da kurduk. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği yazılım ve merkezde kurulan çağrı merkeziyle, yapay zeka desteğiyle birlikte bir sistem kurduk. Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak faaliyete geçti. İlk etapta beş yılı aşan davalar ve üç yılı aşan soruşturmalar için vatandaşlarımız bu hatta başvurabilecek. Gecikme nedeni hakkında bilgi alabilecek; süreci hızlandırabilecek idari tedbirlerin değerlendirilmesini isteyebilecekler. Ayrıca UYAP altyapısından yapay zeka teknolojilerinden daha etkin yararlanılmasına yönelik çalışmalar, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adalet hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefleri doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu kapsamda 'UYAP AI' projesinin faaliyete geçirilmesine ilişkin süreci de hızlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

'ÖNÜNÜZE GELEN DOSYA NE KADAR HACİMLİ, ESKİ OLURSA OLSUN ÜZERİNE GİDİN'

Bakan Gürlek, "Yargılamaların süresini etkileyen iş yükü ve kadro dağılımını da ele alıyoruz. Son 6 ayda toplam 196 yeni mahkeme kurduk, 284 mahkemeyi faaliyete geçirdik ve 180 ihtisas mahkeme kurulmasına ilişkin karar aldık. Ayrıca 982 adli yargı ve 52 idari yargı olmak üzere toplamda 1034 hakim ve savcı yardımcısını göreve başlattık. Şimdi bu kapasiteyi ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirerek dosya birikimine yol açan dengesizlikleri gidereceğiz. Buradan hakim ve Cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma sesleniyorum: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli ne kadar eski olursa olsun, üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var. Kendimizi onun yerine koyalım. Çalışmanızı aksatan idari veya teknik bir engelle karşılaştığınızda Cumhuriyet başsavcılarımız, adalet komisyonu başkanlarımız, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarımız, Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ve Bakanlığımız yanınızda olacak. Hiçbir meslektaşımızı bu güçlüklerle baş başa bırakmayacağız" dedi.

'TÜRKİYE ADALET ALANINDA YOĞUN BİR GÜNDEMDEN GEÇİYOR'

Bakan Gürlek, "Şunu unutmayalım: Türkiye, adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor; vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Suç örgütlerinin aktif yapı statüsünden, faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor. Bunun yanında, son günlerde de şahit olduğumuz üzere, milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek ve hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun da bütün bu süreç boyunca yargı sisteminin işleyişini pür dikkat takip etmesi, aksayan her noktayı zamanında tespit etmesi ve gerektiğinde yerinde ve etkili hamleler yapması şarttır. Bizim derdimiz, vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır. Adalet hızlı ve güvenilir olduğu sürece Türkiye güçlü ve huzurlu olur" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek, 204 birimde etkinlik bürosu ve Alo Adalet 135 Hattı'nı duyurdu - Son Dakika
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