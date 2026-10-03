Adalet Bakanı Gürlek, 39 yıllık dosya dahil 8 cinayetin çözüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, 39 yıllık dosya dahil 8 cinayetin çözüldüğünü açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek, 39 yıllık dosya dahil 8 cinayetin çözüldüğünü açıkladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını, en eskisinin 39 yıllık olduğunu bildirdi. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüldüğünü duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıklayarak, "Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmaları neticesinde 7 faili meçhul dosyadaki 8 cinayetin çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Gürlek, bu son çalışmalarla bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, 39 yıllık Artvin-Şavşat dosyasında 1987'de kaybolan Nigar Bilgin'in kazı çalışmaları sonucu kemiklerine ulaşılarak şüpheli Z.B. tutuklandı, M.B. hakkında ev hapsi verildi. Yozgat-Şefaatli'de 2005'te öldürülen Hamza Gedik cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalanırken, 19 yıllık Diyarbakır-Sur dosyasında Hevsel Bahçeleri'nde boğularak öldürülen Erhan Kurt cinayetine ilişkin Diyarbakır ve Batman'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir-Seyitgazi'de 2012 yılında kaybolan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada baba A.B. tutuklandı.

Diğer dosyalarda ise Trabzon'da 12 yıldır kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın öldürülüp gömüldüğünün tespit edilmesi üzerine E.A. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kilis-Acar Köyü'nde 2014'te sulama kuyusunda cansız bedeni bulunan Khaled Tayson dosyasında takipsizlik kararı kaldırılarak 3 şüpheli yakalandı. Son olarak Kayseri'de Asri Mezarlık'ta ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup cinayetine ilişkin yürütülen çalışmalarda da şüpheli M.C.D. tutuklandı.

"HAKİKATİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yeni teknolojiler ve uzman ekiplerle kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, "Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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