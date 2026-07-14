Adalet Bakanı Gürlek: 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Adalet Bakanı Gürlek: 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı
14.07.2026 09:57
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli 3 soruşturma kapsamında 5 organize suç örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 161 şüphelinin adli işleme tabi tutulduğunu açıkladı. Operasyonlarda liderleri yurt dışında bulunan suç şebekelerine yönelik baskınlar yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli 3 soruşturmada 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde, milletin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda yürütülen 3 soruşturmaya ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, 93 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada ise liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, toplam 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturmada ise silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gürlek, soruşturmaları yürüten başsavcılıklar ve operasyonda görev alan personele teşekkür ederek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek: 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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