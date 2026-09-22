Adalet Bakanı Gürlek, ABD\'deki iş zirvesinde yargılamayı hızlandıran adımları anlattı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Küresel İş Zirvesi'ne katıldıklarını belirterek "Zirvede, Türk ve Amerikan iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle bir araya gelerek ticari uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulmasının önceliklerimiz arasında olduğunu ifade ettik. Bu doğrultuda, ihtisaslaşmayı esas alan iş dağılımıyla yargının etkinliğini artıran ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan düzenlemelerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabında, ABD-New Jersey'de Türk-Amerikan İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Küresel İş Zirvesi'ne katıldıklarını paylaştı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten bulunduğumuz ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Küresel İş Zirvesi'ne katıldık. Zirvede, Türk ve Amerikan iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle bir araya gelerek ticari uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulmasının önceliklerimiz arasında olduğunu ifade ettik. Bu doğrultuda, ihtisaslaşmayı esas alan iş dağılımıyla yargının etkinliğini artıran ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan düzenlemelerimizi paylaştık. Yatırım ortamını güçlendiren, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap veren ve mevzuatımızı günün şartlarına uygun hale getiren adımları atmaya devam edeceğimizi vurguladık. Güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve gelişen üretim kapasitesiyle Türkiye'nin bölgesel bir yönetim ve operasyon merkezi olma potansiyelini, hukuk alanında gerçekleştirdiğimiz reformlarla daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."