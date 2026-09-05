Adalet Bakanı Gürlek, finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takıma finalde başarı diledi ve hedefin kupa olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Filenin Sultanları finalde. 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızla Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak Filenin Sultanları'na finalde başarılar diliyorum. Şimdi hedef kupa."
Kaynak: AA
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