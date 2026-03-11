Adalet Bakanı Gürlek: "Mahkeme Salonlarında Hakim Hitap Ederken 'Sanık Ekrem' Diye Hitap Eder. 'Belediye Başkanım' Diye Hitap Etmez"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB Davası'nın duruşmalarında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir. Herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Mehmet' 'sanık Ekrem' diye hitap eder. 'Belediye başkanım', 'Sayın Müdürüm', bilmem ne diye hitap etmez bunu ayrıştırmamız lazım" dedi.

Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"12. Yargı Paketi'ne" ilişkin Gürlek, "12. Yargı Paketi'ni çalışıyoruz daha sonradan Meclise sunmayı düşünüyoruz" dedi. "Tahmini ne zaman?" sorusunu Gürlek, "Takvim daha bitmedi. Güncel konular özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz. İnşallah kısa sürede sunacağız" yanıtını verdi. Gürlek, "Yargı Paketi içinde infaz ile ilişkin de bir düzenleme olacak mı" sorusuna, "O konuda henüz net bir şey yok. Yani Meclis'in de iradesi gerekiyor" diye yanıtladı."

"Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır"

Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB Davası'nın TRT'den canlı yayınlanmasına yönelik çağrısının hatırlatılarak, görüşünün sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Daha önce de söyledim. Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse, Meclis bu konuda taktırırsa canlı yayınlanabilir. O konuda zaten şu an yargılama süreci devam ediyor. Biliyorsunuz, 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başladı. Şunu söylemek istiyorum, mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir. Herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Mehmet' 'sanık Ekrem' diye hitap eder. 'Belediye başkanım', 'Sayın Müdürüm', bilmem ne diye hitap etmez bunu ayrıştırmamız lazım"

"Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır"

Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler, Türk milleti adına yargılama yapar. Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak, efendime söyleyeyim önce ben konuşması yapmak yoktur. Usul vardır, usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme yetkilisi tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs sanık Ekrem İmamoğlu'da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler. Mahkemede usul tartışmaları ile ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle 'selamlama konuşması' yapmak, 'gelenlere hoş geldin' demek bu değildir. Bu yakışmaz, bizim yargımıza da yakışmaz, mahkemenin düzenine de yakışmaz.

"Orada siyasi şov yapmaya müsade edilmez"

Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına, mahkeme başkanına aittir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir. Orada siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Ben de Ağır Ceza Başkanlığı yaptım. Çok önemli davalara bakmak nasip oldu. Orada kesinlikle hiçbir mahkeme bundan da etkilenmez, söylemlerden de etkilenmez, siyasi muhabbetlerden etkilenmez. Mahkeme dosyadaki delillere göre, maddi delillere göre vicdani kanaate göre karar verir."

"Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur"

Bir gazetecinin, "Muhalefetten mahkeme heyetinin kıdemine dair eleştiriler geliyor" sözleri üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Öyle bir şey yok. Mahkeme Heyeti Başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hakim, savcıdır. Ağır Ceza Başkanlığı için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, 4 üyenin hepsi de alanında uzman, daha önce ağır ceza üyeliği yapmışlardı. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur. Çağlayan'da da genelde böyledir. Birinci sınıf hakim ve savcılar ağır ceza başkanı olmuştur. Kıdem ile ilgili problemler, sorun yoktur" ifadesini kullandı.