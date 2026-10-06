Adalet Bakanı Gürlek, manipülatif hareketlere yönelik liste olduğunu söyledi

Adalet Bakanı Gürlek, manipülatif hareketlere yönelik liste olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, kısa sürede manipülatif hareketlerle girip çok yüksek miktarlarla kâr çıkışı yapanlara yönelik çalışma ve liste bulunduğunu söyledi. Gürlek, iki ayda giren ve yüksek miktarlarla kâr çıkışı yapanlarla ilgili listesi olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Kısa sürede manipülatif hareketelerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var"
Kaynak: AA
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