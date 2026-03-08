Adalet Bakanı Gürlek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Adalet Bakanı Gürlek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

08.03.2026 13:46
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddettiklerini belirterek, "Kadını dışlayan, onurunu zedeleyen, şiddet uygulayan, haksızlık yapan zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kadınların, emeğin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi, aile ile toplumun temeli olduğunu vurguladı.

Tarihin her döneminde çalışkanlıkları, azimleri ve başarılarıyla dünyayı güzelleştiren kadınların, bugün de adaletin, merhametin ve umudun en güçlü temsilcisi olduğunu aktaran Gürlek, "Kadına daima önem veren, cenneti annelerin ayaklarına seren bir medeniyetin mensupları olarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddediyoruz. Kadını dışlayan, onurunu zedeleyen, şiddet uygulayan, haksızlık yapan zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi konusunda gerek yasal gerekse idari olarak birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta vesayetçilerin inançlara ve yaşam tarzına vurduğu darbenin izlerini ortadan kaldırdık. Başörtüsü ve giyim tarzı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadınların mağduriyetlerini giderdik, eğitim ve çalışma haklarının önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Siyasette, adalette, eğitimde, çalışma hayatında kısacası her alanda kadınların rolünü artıracak, haklarını güçlendirecek adımlar attık."

Adalet ve yargı teşkilatımızda görev yapan 10 bin 358 kadın hakim ve savcımız, 1211 hakim-savcı adayımız ve yardımcımız, 46 bin 572 kadın personelimizle daha güçlüyüz. 'Şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle kadınların bir damla dahi gözyaşının akmadığı, adaletin, eşitliğin ve saygının hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatın her alanında emek veren, başarılarıyla geleceği aydınlatan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Akın Gürlek, 8 Mart, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
