Adalet Bakanı Gürlek: UYAP'ın yeni uygulamalarını hizmete sunuyoruz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: UYAP'ın yeni uygulamalarını hizmete sunuyoruz

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Adalet Bakanı Gürlek: UYAP\'ın yeni uygulamalarını hizmete sunuyoruz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesi ve başvuru ile sorgulama süreçlerini daha hızlı yürütebilmesine yönelik yeni uygulamaların devreye alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesi ve başvuru ile sorgulama süreçlerini daha hızlı yürütebilmesine yönelik yeni uygulamaların devreye alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) teknolojik altyapısının günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştirilmeye devam edildiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"UYAP'ın güçlü teknolojik altyapısını, günün ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran; yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda; dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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