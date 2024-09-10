Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B.'nin tutuklandığını duyurdu. Soruşturma devam ederken, adli sürecin hızla ilerleyeceği ve tüm gelişmelerin takip edileceği bildirildi.
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11.09.2024 00:19:01. #1.12#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın Ölümünde Tutuklama - Son Dakika
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