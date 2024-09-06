Bakan Tunç Tekirdağ'da AK Parti Toplantısında Konuştu
Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ'da gerçekleştirilen 'AK Parti Türkiye Buluşmaları' toplantısında konuşma yaptı. Toplantıda partinin politikaları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve hukukun üstünlüğü konusundaki çalışmalarına dair bilgiler paylaşıldı.
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7.09.2024 06:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tunç Tekirdağ'da AK Parti Toplantısında Konuştu - Son Dakika
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