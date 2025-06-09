Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Tunç mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.