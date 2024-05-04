Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazze saldırıları için acilen soruşturma açılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazze saldırıları için acilen soruşturma açılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail\'in Gazze saldırıları için acilen soruşturma açılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Tunç, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Filistin'deki insanlık suçlarına ilişkin soruşturma açmamasının, saldırganları cesaretlendirdiğini ve uluslararası hukuka olan güveni zedelediğini ifade etti. Tunç, suçluların tutuklanması ve adaletin sağlanması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

04.05.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, "Soykırım suçunu önlemek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin varlık sebebidir. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmamasının, Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olduğunu belirtti.

Davanın gecikmesinin, İsrailli saldırganları cesaretlendirdiğini, uluslararası hukuka olan güveni ortadan kaldırdığını, UCM'yi etkisizleştirdiğini aktaran Tunç, "15 bini çocuk 37 bin sivilin öldürüldüğü, 77 bin masum insanın yaralandığı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tüm suç delilleri ortadayken davayı açmamakta direnmenin, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına geleceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM'nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. UCM Başsavcısı Kerim Han, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin."

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Yılmaz Tunç, Başsavcı, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazze saldırıları için acilen soruşturma açılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazze saldırıları için acilen soruşturma açılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement