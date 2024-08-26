Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısını kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısını kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı kınadı. Tunç, saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek, İsrail'in insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyeceğini belirtti.

26.08.2024 23:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı kınadı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tam 325 gündür Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyecektir. Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecek olan bebek katili barbar İsrailli yetkililer, dünya tarihinde lanetle anılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısını kınadı - Son Dakika

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