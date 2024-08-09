Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polatlı'daki Otobüs Kazası İçin Soruşturma Başlattı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polatlı yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında ilişkin soruşturma başlatıldığını, soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.