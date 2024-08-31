Adalet Bakanı: Sahte diploma iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Sahte diploma iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bakan Tunç, açıklamasında, bahse konu şahıslardan birinin sabıkası olmadığını ve diğerinin ise bilirkişilik başvurusu dahi bulunmadığını belirtti.

31.08.2024 00:09
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır. Bahse konu şahıslardan Z.B'nin sabıkası olmayıp, vatandaşlık kazandıktan sonra 2024 yılında Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığı'nın personeli de değildir. Diğer şahıs B.H hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı: Sahte diploma iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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