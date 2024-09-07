Adalet Bakanı Tunç, Kazakistan'da Toplantıya Katılacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, Kazakistan'da Toplantıya Katılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılacak. Toplantıda adalet alanında iş birliği değerlendirilecek ve ortak bildiri imzalanacak.

07.09.2024 11:01
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek 'Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak 8 Eylül Pazar günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan 5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılışına katılacak. Bakan Tunç, daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 'Adalet Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskaraev, Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov ve Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov'un da katılacağı toplantıda Bakan Tunç, konuşma yapacak. Teşkilata üye ülkeler arasında adalet alanında iş birliğinin değerlendirileceği toplantı sonunda katılımcı Adalet Bakanları tarafından hazırlanan ortak bildiri imzalanacak. Bakan Tunç, ayrıca Kazakistan'da yerleşik Türk toplumu ile de bir araya gelecek.

Kaynak: DHA

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