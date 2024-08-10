Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet Veriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) ile günde 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet verildiğini bildirdi. UYAP'ın dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldiğini aktaran Tunç, UYAP'ın etkinliğinin, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek, arttığını aktardı.

10.08.2024 14:08
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) ile günde 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, "güven veren ve erişilebilir adalet" çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirtti.

UYAP'ın dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldiğini aktaran Tunç, UYAP'ın etkinliğinin, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek, arttığını aktardı.

Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı

Tunç, UYAP ile özellikle yargıda, yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, 8 portalda hizmet verildiğini aktardı.

Yapay zekayla desteklenen bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasını sağlandığını belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk e-Devlet projelerinden olan, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz UYAP ile vatandaşlarımızın yargı sistemine daha hızlı ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda UYAP'ın 56 kurum ile 181 farklı alanda entegrasyonunu sağladık. Günlük 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veriyoruz. Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı. Adalet Bakanlığı olarak dijital dönüşüm çalışmalarına önem vermeye, adalete erişimi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül de 20 milyona yakın vatandaşın UYAP Vatandaş Portal hizmetlerinden yararlandığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu portalımızın mobil uygulaması da mevcuttur. Yaklaşık 250 bin civarında kullanıcı, mobil olarak bu portalları kullanmaktadır. Yargının hızlanması adına şu anda dünyada popüler olan yapay zeka çalışmalarıyla ilgili Büyük Veri ve Yapay Zeka şubemiz çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet Veriyor - Son Dakika
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