Adalet Bakanlığı 50 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Yapacak - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı 50 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı 50 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapacak. Başvurular, 24-28 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların en az 70 puan almaları gereken KPSS lisans sınavına girmeleri ve sözlü sınav ve mülakata katılmaları gerekmektedir.

07.06.2024 04:55
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakatla 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 24-28 Haziran tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olması ve 2022 KPSS lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Sözlü sınav ve mülakata, belirlenen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı 50 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Yapacak - Son Dakika

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