Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Bakan Gürlek'ten 9. gündür görüşme bekliyor - Son Dakika
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Bakan Gürlek'ten 9. gündür görüşme bekliyor

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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Bakan Gürlek\'ten 9. gündür görüşme bekliyor
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerine ilişkin davalardaki cezasızlığı protesto için Adalet Bakanlığı önünde 9 gündür eylemde. Görüşme talebine yanıt alamayan platform, Bakan Akın Gürlek'le görüşme beklerken depremzede ailelerin çağrısını sürdürüyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "6 Şubat depremlerine ilişkin davalardaki cezasızlık ve sorunları" protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 9'uncu gününde sürdürüyor. Depremde oğlunu kaybeden anne Serpil Kurt, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak, "Ben 40 yıl öpmeye doyamadığım evladımı toprağa verdim. Lütfen bizim sesimizi duysun" dedi. Depremde iki çocuğunu kaybeden ve ampute kalan Hüseyin Öz de "Adalet Bakanlığı bu kadar yakınken adalet neden bu kadar uzak?" diye sordu.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan cezasızlık ve sorunları" protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 9'uncu gününde sürdürüyor.

Platform üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebiyle bekliyor. Depremde yakınlarını kaybedenler, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Malatya Trend Garden Rezidans'ta oğlu İbrahim'i kaybeden Serpil Kurt, depremde vefat edenler için adalet istediklerini belirterek, "Suçluların yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz. Biz canlarımızı toprağa koyduk, her gün gidip toprağını okşarken mimarı, mühendisi, müteahhidi ev yapıyor, ev satıyor. Biz adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunan anne, gözyaşları içerisinde, "Ben 40 yıl öpmeye doyamadığım evladımı toprağa verdim. Lütfen bizim sesimizi duysun" dedi.

"BUGÜN HESAP SORULDUĞUNDA BİR SONRAKİ DEPREMDE EN AZ 53 BİN İNSAN ÖLMEMİŞ OLACAK"

Hatay Elit Apartmanı'nda 92 saat enkaz altında kalan, elini ve ayağını, eşinin ayağını ve iki evladını kaybeden Hüseyin Öz de "Adalet Bakanlığı bu kadar yakınken adalet neden bu kadar uzak?" ifadelerini kullandı.

Hatay Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, eniştesini ve 9 aylık yeğenini kaybeden ve platformun sözcüsü Döne Kaya şöyle konuştu:

"Adalet Nöbeti'mizin 9'uncu günündeyiz. 9 gündür tarafımıza olumlu bir dönüş olmadı, nöbetimize devam ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin hesabı sorulmadı. Artık sabrımız kalmadı, zaten kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Bu adaletin gelmesini istiyoruz. Bakan Akın Gürlek'le görüşüp 3,5 yıldır yaşadığımız hukuki sorunları dile getirmek istiyoruz. Eksik olan kamu görevlileri yargılaması gibi ya da hala iddianamesi hazırlanmayan dosyalar gibi taleplerimiz var. Bu taleplerimizi iletmek için görüşmek istiyoruz. Herkesi dayanışma göstermek için Adalet Bakanlığı önüne bekliyoruz. Bugün hesap sorulduğunda bir sonraki depremde en az 53 bin insan ölmemiş olacak."

Kaynak: ANKA
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