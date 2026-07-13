Adalet Yürüyüşü 3. Günde Gerede'de - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü 3. Günde Gerede'de

13.07.2026 11:23
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Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Ankara'ya doğru adalet arıyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(BOLU) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu'dan başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", üçüncü gününde devam ediyor. Şu ana kadar 60 kilometre yürüyen aileler, Gerede'ye ulaştı. Faciada annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli, "Her geçen gün bu adalet yürüyüşünün büyümesi ve her geçen gün adalet isteyen ailelerin bize ulaşması sorumluluğumuzu daha da artırıyor. 18 Temmuz'da sesimizi daha gür duyuracağız" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", 3'üncü gününde sürüyor.

Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya doğru başlayan yürüyüş, gece verilen molalalarla devam ediyor. Şu ana kadar 60 kilometre yürüyen aileler, Gerede'ye ulaştı. Aileler, 186 kilometrelik yolu, 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlamayı planlıyor.

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜM, YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIM"

Faciada annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "78 canımız için adalet yürüyüşünün 3. günü. Şu an Gerede'deyiz. İkinci gün 34 kilometre yol yürümüşüz. Bugün de aynı kilometrede yol yürüyeceğiz. Yorulmadık, aksine her geçen adımda, her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüm. Yarın bugünden daha güçlü olacağım. Sağ olsun ailem benim arkamda, sağ olsun Kartalkaya Aile Platformu benim arkamda. Hilmi arkamda, Duygu arkamda, Serpil abla arkamda, Şaban amca arkamda, Ayşe teyze arkamda. Bugün dünden güçlüysem onların sayesinde. Onların desteğiyle güç alıyorum. Bu yürüyüşün sorumluluğu her geçen gün daha da büyüyor" dedi.

"İLİÇ MADEN FACİASINDA CANLARINI KAYBEDEN AİLELER DE KATILMAK İSTİYOR"

29 kişinin yaşamını yitirdiği Gayrettepe'deki Masquerade isimli gece kulübü, 7 işçinin hayatını kaybettiği Dilovası'ndaki Ravive Kozmetik Fabrikası, 6 kişinin öldüğü Sisli Vadi bungalov ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden ailelerle irtibatta olduklarını belirten Akişli, şunları kaydetti:

"2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasında canlarını yitirmiş bir aile bize ulaştı, akşam konuştuk. Onlar da adalet arıyor, onlar da adalet istiyor. Bizim yürüyüşümüze katılmak istediklerini ilettiler. Başımızın üstünde yerleri var. Her geçen gün bu adalet yürüyüşünün büyümesi ve her geçen gün adalet isteyen ailelerin bize ulaşması sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz uzun. 18 Temmuz'da bütün ailelerle, benzer acıları yaşamış tüm ailelerle sesimizi daha gür, daha sağlam ve daha kararlı bir şekilde duyuracağız. 18 Temmuz'a sayılı günler kaldı. Kararlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yoluma devam ediyorum. 18 Temmuz'da beni bekleyin."

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü 3. Günde Gerede'de - Son Dakika

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