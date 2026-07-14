Adalet Yürüyüşü Dördüncü Gününde - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü Dördüncü Gününde

14.07.2026 10:25
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Bolu Grand Kartal Otel yangınında kayıplar yaşayan aileler, Ankara'ya 78 can için adalet arıyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu'dan başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", dördüncü gününde devam ediyor. 90 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara il sınırına ulaşan Oktay Akişli, "18 Temmuz'da, aynı acıları yaşayan, adalet arayan ve adalet bekleyen herkesi Ulus'a davet ediyoruz" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", 4'üncü gününde sürüyor.

Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya doğru başlayan yürüyüş, gece verilen molalarla devam ediyor. Şu ana kadar 90 kilometre yürüyen aileler, Ankara il sınırına ulaştı. Aileler, 186 kilometrelik yolu 18 Temmuz Cumartesi günü tamamlamayı planlıyor.

Faciada annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük otel yangınında yitirdiğimiz 78 canımız için başlattığımız Adalet Yürüyüşü'nün bugün 4. gününe başlıyoruz. Tabelada da görüldüğü gibi Ankara il sınırına yaklaştık. Adalet aradığımız bu yürüyüşümüzde bugün Kızılcahamam'ı hedefliyoruz. 18 Temmuz'da, aynı acıları yaşayan, adalet arayan ve adalet bekleyen herkesi Ankara'ya, Ulus'a davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü Dördüncü Gününde - Son Dakika

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