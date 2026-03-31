Adana'da "2. Dadaloğlu Adana Aşıklar Bayramı" 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Çukurova Pehlivanları Ata Sporu Güreşi Kalkındırma Derneği Başkanı Cengiz Çetinöz, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, 2. Dadaloğlu Adana Aşıklar Bayramı ile ilgili bilgi verdi.

Önemli aşıklardan Dadaloğlu'nun şiirlerinin türkülere dönüştürüldüğünü, halk arasında dilden dile dolaştığını ve nesilden nesle aktarıldığını ifade eden Çetinöz, etkinlikle halk ozanlığı geleneğini yaşama, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenecek 2. Dadaloğlu Adana Aşıklar Bayramı, 11 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.