Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara bıraktı

Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara bıraktı
22.04.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve senato üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuklarını çocuklara devretti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve senato üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuklarını çocuklara devretti.

Senato Toplantı Salonu'nda düzenlen programda, Evliya Çelebi Ortaokulu ile Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş ilkokul ve Ortaokulu öğrencileri, Rektör Sözen ve senato üyelerinin koltuklarına oturdu.

Geleceğin teminatı çocukları üniversitede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sözen, şöyle konuştu:

"Biz de geleceği inşa eden mühendislerini, sosyal alandaki bölümlerimizle de geleceğin idarecilerini yetiştiriyoruz. Türkiye'nin bilim adamlarına ihtiyacı var. İnşallah büyüdüğünüzde üniversitemizde okuyacaksınız buranın temel taşları sizler olacaksınız. Bugün koltuklarımızı size devrediyoruz ama bunu gelecekte gerçekte de yaşatmanızı bekliyoruz. İnşallah bizim yerimize sizler geçerek bir gün de siz öğrencileri kabul eder, ülkemize katma değer sağlayan kişileri yetiştirirsiniz."

Sözen, kendisinin de ilkokuldayken makam koltuğuna oturduğunu ve o günü unutamadığını belirtti.

Sözen'in koltuğunu temsili olarak devrettiği Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Aybeniz Ersoy da ATÜ'nün teknoloji, kültürel, sosyal ve sanat alanında adından söz ettirdiğini dile getirdi.

Daha yeşil bir kampüs, bisiklet yolları ve doğayla iç içe yaşam alanları hedeflediğini ifade eden Ersoy, "Yeni spor tesisleri ve büyük bir kongre merkeziyle üniversitemizin hem spor hem de kültür alanında daha da gelişmesini hayal ediyoruz. Çevreci bir raylı sistem, kreş ve okulların yerleşkeye değer katacağı inanıyoruz." dedi.

Ersoy, kendilerine bu imkanı sağlayan Rektör Sözen ve senato üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ersoy, senato üyelerinin koltuklarını devrettiği öğrencilerin taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:42:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.