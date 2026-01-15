Zeydan Karalar: "Canım Kardeşimin Bu En Acı Gününde Yanında Olamıyorum" - Son Dakika
Zeydan Karalar: "Canım Kardeşimin Bu En Acı Gününde Yanında Olamıyorum"

15.01.2026 14:38  Güncelleme: 15:30
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kardeşinin eşinin vefatına ilişkin duygusal bir mesaj paylaştı ve tutukluluğunun hukuki dayanağı olmadığını iddia etti.

(ANKARA) - Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bugün çok acı bir haber aldım. Canım kardeşim Songül'ün eşi vefat etmiş. ve ben canım kardeşimin bu en acı gününde yanında olamıyorum. Altı ay 10 gündür tutsağım. İddia makamının bile itibar etmemiş olduğu bir itiraftan dolayı hala tutuklu bulunmaktayım. Tutukluluk incelemesinde kuvvetli suç şüphesi olarak dört gerekçe gösterilmiştir. Bunlar tape kaydı, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtları gösterilmiştir. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık. Buna rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi. Oysa yukarıdaki hukuki gerekçeler ışığında tahliye kararı verilmiş olsaydı, neredeyse annesiz babasız büyüyen bacımın bu en acı gününde yanında olur, acısını paylaşabilirdim" dedi.

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından eniştesinin vefatına ilişkin açıklama yaptı. Karalar şunları kaydetti:

"Bugün çok acı bir haber aldım. Canım kardeşim Songül'ün eşi vefat etmiş. ve ben canım kardeşimin bu en acı gününde yanında olamıyorum. Altı ay 10 gündür tutsağım. Ben de hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle tutuklu olduğumu anlatmaya çalıştım. İddia makamının bile itibar etmemiş olduğu bir itiraftan dolayı hala tutuklu bulunmaktayım. Tutukluluk incelemesinde kuvvetli suç şüphesi olarak dört gerekçe gösterilmiştir. Bunlar tape kaydı, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtları gösterilmiştir. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık. Buna rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi. Yeni infaz yasasından sonraki tutukluluk incelemesinde dahi aynı gerekçelerle tutukluluğumun devamına karar verildi. Oysa yukarıdaki hukuki gerekçeler ışığında tahliye kararı verilmiş olsaydı, neredeyse annesiz babasız büyüyen bacımın bu en acı gününde yanında olur, acısını paylaşabilirdim. İnancım odur ki adalet yakın zamanda tecelli edecektir. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Saygılarımla."

Kaynak: ANKA

