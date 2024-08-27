Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri ve TD8 Drenaj Kanalı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri ve TD8 Drenaj Kanalı'nda incelemelerde bulundu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri, TD8 Drenaj Kanalı ve Ceyhan ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Karalar, bataklık alanların sivrisinek üremesine yol açtığını ve bunun da mücadeleyi zorlaştırdığını söyleyerek, hemşehrilerinden kentin temiz tutulması konusunda destek istedi.

27.08.2024 12:20  Güncelleme: 13:44
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri, TD8 Drenaj Kanalı ve Ceyhan ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Karalar, bataklık alanların sivrisinek üremesine yol açtığını ve bunun da mücadeleyi zorlaştırdığını söyleyerek, hemşehrilerinden kentin temiz tutulması konusunda destek istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri, TD8 Drenaj Kanalı ve Ceyhan ilçesinde incelemelerde bulundu.

"Seyhan Nehir yatağının yeniden güzel görünümüne ve sağlıklı haline kavuşmasını diliyorum"

Hızlı tren köprüsü inşaatı nedeniyle Seyhan Nehri'ne DSİ'nin su veremediğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Seyhan Nehri üzerindeki hızlı tren köprüsü inşaatı nedeniyle uzun süredir DSİ su veremiyor. Bu nedenle hem görsel açıdan çok olumsuz bir durum var hem de nehir yatağında yer yer bataklık alanlar oluştuğu için sivrisineklerin üretim merkezi haline geliyor. Ben köprüyü inşa eden firmaya işini bir an önce bitirmesi konusunda ricada bulundum. Seyhan Nehir yatağının yeniden güzel görünümüne ve sağlıklı haline kavuşmasını diliyorum. Aksi halde devasa bir alan, sinek üretimi için çok uygun halde kalmaya devam edecek" dedi.

"Şehirde sinek üretim alanları çoğaldığı sürece işimiz zorlaşıyor"

Metal Sanayi Sitesi içindeki TD8 Drenaj kanalıyla ilgili endişelerini de dile getiren Başkan Zeydan Karalar, hemşehrilerine bu kanalın temiz tutulması konusunda çağrı yaptı. Sivrisinekle mücadelenin topyekun olması gerektiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, daha temiz ve sağlıklı bir kent için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Karalar, "Seyhan Nehri ve TD8 Drenaj Kanalı'nda bu konuda sorun var. Durum bu olunca sivrisinekle mücadele ederken problem yaşıyoruz ve daha çok para harcamak zorunda kalıyoruz. Şehirde sinek üretim alanları çoğaldığı sürece işimiz zorlaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri ve TD8 Drenaj Kanalı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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