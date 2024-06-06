Adana Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde çocuklara ve halka çevre bilinci kazandırma amaçlandı.

06.06.2024 14:24  Güncelleme: 14:50
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla bir dizi etkinliğe ve farkındalık çalışmasına imza attı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklara ve halka çevre bilinci kazandırmak amacıyla dün başlattığı etkinlikler bugün de devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Merkez Park Gondol Maria Sergi Alanı'nda; okulların, sivil toplum kuruluşlarının, uzman eğitimcilerin katılımı ile sıfır atık bilgilendirme eğitimleri, atık defileleri ve sergileri, tiyatro gösterileri, atıktan geri kazanım origami atölyeleri, müzik ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Gondol Marina Çevre Etkinlik Alanı'nda ise çeşitli okullara mensup öğrenciler; atık defilesi, drama, tiyatro, deniz kirliliğiyle ilgili origami sergisi, geri dönüşüm atık materyal sergisi, "Her Atık Çöp Değildir" sergisi, resim, heykel ve görsel sanatlar sergileri, şiir ve müzik dinletileri yaptı. Okulların katkı ve katılımları ile geri dönüşüm, geri kazanım, deniz kirliliği, atıklar, iklim değişikliği, gibi konularda da farkındalık çalışmaları yaşama geçirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi NİYET Akademi'nin hazırladığı malzeme ve materyaller öğrencilere sunuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca "Çöp Değil Çiçek Oldum" konulu atölyeler düzenledi. Gündüz Bakım Evleri'nin "Atıktım Sanat Oldum" temalı atölyeleri etkinliklere renk kattı.

"Çevre Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Fatma Çevik "Ekosistem Hizmetleri Su Ayak İzi", Prof. Dr. Hüseyin Çetin "Atık mı? Zehir mi", Çevre Yüksek Mühendisi Hakan Güney ise "Tüketim Alışkanlıkları ve Atıklar" başlıkları altında konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

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