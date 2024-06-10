Adana Büyükşehir Belediyesi Karataş Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliklerine Karataş sahilinde yaptığı çevre temizliği ile devam etti.

Adana Büyükşehir, Dünya Çevre Günü etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda hafta sonunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından çevre bilincinin artırılması amacıyla yapılan temizliğe, Karataşlılar ve Karataş Belediyesi personeli katıldı.

Temizlikte, 600 kilogram atık toplanarak imha edildi.