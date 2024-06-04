Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ediyor - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), çevreyi ve su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelere atık su arıtma tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Tesisler sayesinde toplanan atık su, mevzuata uygun olarak arıtılıyor ve zararsız hale getiriliyor. Böylece kirli suyun, su kaynaklarına karışması engelleniyor. Başkan Karalar, Saimbeyli, Karataş, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki tesislerin faaliyete geçmesinin ardından yeni yapılacak arıtma tesislerinin müjdesini verdi.

04.06.2024 14:05
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), çevreyi ve su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelere atık su arıtma tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Tesisler sayesinde toplanan atık su, mevzuata uygun olarak arıtılıyor ve zararsız hale getiriliyor. Böylece kirli suyun, su kaynaklarına karışması engelleniyor.

ASKİ, yerleşim yerlerinden uzakta konumlandırılan arıtma tesislerinde arıtılan suyun çevreye zarar vermeden alıcı ortama deşarj edilmesini sağlıyor. Bu sayede kirli ve çevreye zararlı suyunn, su kaynaklarına karışması engelleniyor.

Adana Saimbeyli'de inşa edilerek faaliyete başlayan atık su arıtma tesisi ile vatandaşlar sağlıklı suya kavuştu. Yapımı tamamlanan Karataş Atık Su Arıtma Tesisi, Akdeniz'i koruyarak Karataşlıları su kirliliği ve koku sorunlarından kurtarıyor.

Aladağ ilçesinde uzun yıllardır yaşanan altyapı sorununu çözmek amacıyla başlatılan atık su arıtma tesisi, Mansurlu (Sinanpaşa) Mahallesi'nde inşa edilerek faaliyete başladı. İmamoğlu'nda inşa edilen atık su arıtma tesisinde ise sona gelindi.

Yeni arıtma tesisleri müjdesi

Başkan Karalar, Saimbeyli, Karataş, Aladağ'daki tesislerin faaliyete geçmesi ve İmamoğlu ilçesindeki tesisin en kısa sürede tamamlanmasının ardından yeni yapılacak arıtma tesislerinin müjdesini verdi. Görev süresi içerisinde Pozantı, Feke ve Yumurtalık ilçelerine arıtma tesisi yapacaklarını duyuran Başkan Karalar, bu tesislerin ardından Tufanbeyli ve Kozan arıtma tesisleri için de hazırlıklara başlanacağını açıkladı. Karalar, "Adana'mızda arıtması olmayan ilçe bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ediyor - Son Dakika

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