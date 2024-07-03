Adana Büyükşehir Belediyesi, Tatarlı Höyük Kazısı'na 2024 yılı için destek veriyor

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi zenginliğini ortaya çıkaracak arkeolojik kazı çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Çukurova Üniversitesi ile bir protokol imzalandı.

Adana tarihinin gün yüzüne çıkması ve turizm potansiyelinin güçlenmesi için çok sayıda projeye imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 9 bin yıllık tarihin saklı olduğu Tatarlı Höyük Kazısı'na 2024 yılı için de destek verdi.

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer ile destek protokolüne imza atan Başkan Zeydan Karalar, "Yaklaşık 9 bin yıllık tarihiyle kentimizin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ve her yıl düzenli destek verdiğimiz Tatarlı Höyük Kazısı'na 2024 yılında da desteğimizi içeren protokolü imzaladık" dedi.