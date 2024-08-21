Adana Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Kurs Merkezleri\'nden 236 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Kurs Merkezleri'nden geçen dönem eğitim alan 236 öğrenci; tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık fakültesi, mühendislik, mimarlık alanlarında üniversiteye yerleşti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Kurs Merkezleri, verdiği hizmetle öğrencileri üniversitelere yerleştirmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, açtığı ücretsiz kurs merkezleri ile 4 ilçede, uzman öğretmenler eşliğinde eğitim olanağı sunuyor. Üniversite yerleştirme sonucunda, merkezlerden eğitim almış öğrenciler arasından 13 Tıp Fakültesi, 6 Diş Hekimliği, 3 Eczacılık Fakültesi, 25 Mühendislik, 7 Hukuk Fakültesi, 12 Mimarlık, 27 Eğitim Fakültesi, 11 Hemşirelik, 93 Yüksekokul ve 39 kişi diğer bölümler olmak üzere toplam 236 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Kurs merkezlerinde LGS grubunda 7.sınıf ve 8. sınıf öğrencileri, YKS grubunda ise 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun grubu öğrenciler eğitim görüyor. Merkezlerde modern araç gereçlerle verilen eğitimde öğretmenlerin formasyon belgesine sahip branş öğretmeni olmasına dikkat ediliyor.