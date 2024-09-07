Adana Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru\'ndaki ağaç kesimi iddialarını yalanladı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, "Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yapılan ağaç kesimiyle belediyemizin hiçbir ilgisi yoktur. Bahse konu olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında değildir. Biz yıkan, yok eden değil, yapan, yaşatan bir belediyeyiz" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda ağaçların kesildiği yerin mülkiyetinin kendilerine ait olduğu iddialarını yalanladı. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yapılan ağaç kesimiyle belediyemizin hiçbir ilgisi yoktur. Bahse konu olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında değildir. Biz yıkan, yok eden değil, yapan, yaşatan bir belediyeyiz" denildi.