Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 110 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Yüreğir ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 10 milyon 110 bin bandrolsüz makaron ele geçiren ekipler, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.