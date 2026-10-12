Adana\'da 11 adreslik uyuşturucu ve silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da 11 adreslik uyuşturucu ve silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da jandarmanın 11 adrese düzenlediği uyuşturucu ve silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda uyuşturucu, 36 kök kenevir, 3 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirilirken bir zanlının 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan, Pozantı ve Kozan ilçelerindeki 11 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 87 uyuşturucu etkili hap, 185 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 36 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme çadırı, ruhsatsız 3 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, zanlılardan biri hakkında 4 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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