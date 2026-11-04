Adana'da 115 kilogram gümüş çalan zanlı, iş yerini temizleyip kırık kilidi götürdü - Son Dakika
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Adana'da 115 kilogram gümüş çalan zanlı, iş yerini temizleyip kırık kilidi götürdü

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Adana Seyhan'da 13 Eylül'de bir iş yerinden 115 kilogram gümüş çalındı; zanlının iş yerini temizleyip kırdığı kapı kilidini alarak kaçtığı ortaya çıktı. İshak Şangül, çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramının polisçe bulunduğunu, yaklaşık 60 kilogramının kayıp olduğunu söyledi.

Adana'da tutuklanan hırsızlık şüphelisinin 115 kilogram gümüş çaldığı iş yerini temizleyip, kırdığı kapı kilidini de yanına alarak kaçtığı ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4. katında bulunan iş yerinden 13 Eylül'de 115 kilogram gümüşü çalınan esnaf İshak Şangül, 2 şüphelinin tutuklandığı olaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Şangül, iş yerinde gördüğü farklılıkları anlatarak, "Zanlı, çelik kapıyı oksijen kaynağıyla yerinden söktükten sonra ahşap kapının kilidini oksijen tüpüyle kırıyor. Bu kişi, ahşap kapının kırılan kilidini yanına alıp yerleri de temizledikten sonra buradan ayrılıyor. Herhangi bir iz bırakmıyor." dedi.

Zanlının çaldığı gümüşleri yanında getirdiği valize sığdıramayınca iş yerinde bulunan valiz ve çuvala da doldurarak olay yerinden ayrıldığını ifade eden Şangül, "Sağ olsun hiçbir şey bırakmamış. Bir küpe vidası dahi iş yerimizde kalmamış." diye konuştu.

Olayın ardından yakalanıp tutuklanan şüpheli Mehmet Ali L'nin gümüş takı ticareti yapması nedeniyle ürün almak için daha önce birçok kez iş yerine geldiğini kaydeden Şangül, ancak bu kişinin iş yerini soyabileceğini hiç düşünmediğini söyledi.

Şangül, zanlıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Lütfi B'den çalınan gümüşün yaklaşık yarım kilogramını satın almasına ilişkin de şunları anlattı:

"Olaydan iki hafta sonra ben eve gitmeye hazırlanırken bir kuyumcu arkadaşım beni arayarak, 'Bir müşterimizde gümüş takı var. Alır mısın?' diye sordu. Ben de alabileceğimi söyledim. Daha sonra kuyumcuya gittiğimde çalınan ürünlerimle karşılaştım. Yaklaşık 500-550 gram. Her zincir 2 gram ağırlığında. Yatırım aracı olarak alınmayacak bir zincir. Ürüne 45 bin lira değer biçtim ve karşı tarafa ödemeyi yaptım. Bu kişi gittikten sonra ulaşabilir olduğunu anlayınca polisleri aradım. Onlar da şüpheliyi yakaladı."

"İşlerim soygundan sonra had safhada bozulmaya başladı"

Polislerin çalınan 115 kilogram gümüşün yaklaşık 55 kilogramını bularak kendisini teslim ettiğini hatırlatan Şangül, şöyle konuştu:

"Adana Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Çalınan malımın yaklaşık 55 kilogramı bulundu. Yaklaşık 60 kilogram da bir kaybım var. Ben buradan diğer arkadaşlara sesleniyorum. Eğer ki herhangi bir yerde malım varsa bunu emniyete teslim etmelerini rica ediyorum. Benim işlerim soygundan sonra had safhada bozulmaya başladı. Benim malım gizli saklı bir yerde varsa bunu emniyete teslim etmelerini istiyorum."

Olay

İshak Şangül'e ait toptan gümüş satışı yapılan iş yerinden 13 Eylül'de bir kısmı külçe olmak üzere 115 kilogram gümüş çalınmıştı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla iş yerinin çelik kapısını oksijen kaynağıyla keserek girip hırsızlığı gerçekleştiren kişinin kentte gümüş takı ticaretiyle ilgilenen ve iş yeri sahibi Şangül'den daha önce çok kez alışveriş yapan Mehmet Ali L. olduğunu belirlemişti.

Şüpheli, polislerce yakalanmış ve sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramı polislerce bulunarak Şangül'e teslim edilmişti. Şangül, çalınan gümüşün yaklaşık yarım kilogramını satmak için kuyumcuya giden ve zanlı ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Lütfi B'den 45 bin lira ödeme yaparak satın almıştı. Şangül'ün şikayeti üzerine Lütfi B. de yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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