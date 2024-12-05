Adana\'da 12 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bandrolsüz 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda arama yapan ekipler, kolilerde bandrolsüz 12 milyon boş makaron buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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