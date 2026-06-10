Adana'da 14 Yaşındaki Kız Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da 14 Yaşındaki Kız Düşerek Yaralandı

10.06.2026 21:24
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Ecrin Deniz K., 12. kattan düşerek yaralandı, hayati tehlikesi yok, polis soruşturma başlattı.

ADANA'da, sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini izlemek için apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinin penceresine çıkan Ecrin Deniz K. (14), dengesini kaybederek önce sundurmaya, ardından beton zemine düşerek yaralandı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini bakmak için apartmanın 12'inci katındaki merdiven dairesine çıkan Ecrin Deniz K., iddiaya göre dengesini kaybedip önce sundurmaya, ardından beton zemine düştü. Ecrin'in düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ecrin'in düştüğünü gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ecrin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ecrin'in bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

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